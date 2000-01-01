أصيب ثمانية مدنيين على الأقل بجروح جراء قصف للاحتلال الهندي على الجزء الباكستاني من إقليم كشمير.

وقال مسؤولون باكستانيون، يوم الخميس: إن القصف بدأ صباح اليوم (الخميس) واستهدف عدة قرى في المنطقة. فيما وصف شهود عيان القصف بأنه "الأكثر كثافة" منذ أسابيع.

وقال راجا عرفان، المسؤول بشرطة المنطقة لصحيفة "دون": إن ثمانية أشخاص أصيبوا في قرية "شيري تشاتر" جراء القصف.

وذكر سكان محليون، أن الجيش الباكستاني رد على القصف الهندي.

ووقعت الهند وباكستان في 2003 هدنة لوقف إطلاق النار على خط الحدود، إلا أن الهدنة جرى خرقها مرات عديدة.

ووفقا لوزارة الخارجية الباكستانية، انتهكت الهند 100 مرة هدنة وقف إطلاق النار منذ مطلع العام الجاري، وأدت نيران القوات الهندية إلى مقتل تسعة باكستانيين.

ويطالب سكان كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا في 1947. وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للاحتلال الهندي من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.