فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات على 6 أفراد و7 شركات بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف جماعة "حزب الله" اللبنانية المسلحة.

وقالت الوزارة في بيان: إن أغلب الأفراد، وهم خمسة لبنانيين وعراقي، على صلة بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات، بحسب رويترز.

وأضافت أن الكيانات السبعة هي شركات مقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا.

وفي أكتوبر الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي عقوبات على "حزب الله" اللبناني في تصويت جرى دون معارضة. واستهدفت مشاريع القوانين التي أقرها المجلس قدرة "حزب الله" على تمويل أنشطته وتجنيد عناصر جديدة في صفوفه، وتتضمن معاقبة الأنظمة التي توفر الأسلحة للحزب.

وبموجب أول إجراء أقره مجلس النواب بشأن حزب الله، تُفرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للجماعة من خلال إمدادها بالأسلحة على سبيل المثال. أما الإجراء الثاني فيفرض عقوبات على إيران وحزب الله لاستخدامهما المدنيين دروعا بشرية.

والإجراء الثالث هو قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا وزيادة الضغط على منتسبيه.

وصنفت الولايات المتحدة "حزب الله" تنظيما إرهابيا أجنبيا عام 1997. وعرضت واشنطن في وقت سابق مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي "حزب الله".