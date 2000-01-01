أعلنت المقاومة الأحوازية مسئوليتها عن هجوم استهدف منشآت نفطية في مدينة كجساران شرقي الأحواز يوم الأربعاء الماضي (31 يناير 2018).

وقالت كتائب محيي الدين آل ناصر، الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، في بيان لها: إن "هذه العملية العسكرية التي استهدفت منشآت النفط والغاز التابعة لشركة "كجساران للنفط والغاز" (شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران) التابعة "للشركة الوطنية للمناطق النفطية الجنوبية" (شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) تعتبر أول عملية عسكرية تستهدف مراكز حساسة تابعة لدولة الاحتلال الفارسي في أقصى شرق الأحواز".

وأكد أحد قادة الكتائب أن هذه العملية تأتي كَردٍ طبيعي لاغتيال قائد ومؤسس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز أحمد مولى، مضيفا أن الكتائب بدأت مرحلة جديدة وذلك بتوسيع الأعمال العسكرية في كل جغرافية الأحواز المحتلة.

وتعتبر كجساران للنفط والغاز من أهم شركات النفط والغاز في إيران، حيث متوسط استخراج النفط اليومي 780 برميلا و500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما تقدر كمية الاحتياطات النفطية للحقول النفطية التابعة لهذه الشركة بـ 19 مليار برميل.

وتتوزع مراكز هذه الشركة على عدة مناطق منها مناطق في شمال شرق الأحواز ومحافظة أبوشهر ومحافظتي کهغیلویه وبویراحمد وفارس.