قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد على منفذ هجوم دهس المصلين المسلمين قرب أحد مساجد العاصمة لندن العام الماضي.

وذكرت المحكمة أن دارين أوزبورن (48 عاما) ارتكب جريمة القتل عن عمد يوم 19 يونيو العام الماضي، بالقرب من أحد المساجد في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت القاضية أثناء نطقها بالحكم: "نظرا لخطورة الجريمة ينبغي علي أن أقرر المدة الأقل التي ستقضيها في السجن دون الحصول على حق الإفراج المبكر وهي 43 عاما".

وقالت القاضية بوبي شيما-غراب لـ"اوزبورن" لدى تلاوة الحكم: «كان ذلك هجوما إرهابيا. تعمدت القتل».

وأضافت أنه «جنح بسرعة للتطرف» وأن «عقليته تحولت إلى الكراهية الخبيثة».

وقالت: «باختصار سمحت لعقلك أن يتسمم بأولئك الذي يدعون أنهم قادة».

وكان أوزبورن، قد أكد خلال محاكمته أنه أراد قتل زعيم "حزب العمال" جيريمي كوربن ورئيس بلدية لندن صادق خان، معلنا أنه كان يريد في البداية استهداف مسيرة مؤيدة للفلسطينيين نظمت في شوارع العاصمة البريطانية، وصدم أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وأدين دارين اوزبورن من مدينة كارديف عاصمة ويلز، بقتل مكرم علي (51 عاما) ومحاولة قتل آخرين في محيط مسجد فينزبري شمال لندن في 19 يونيو العام الماضي.