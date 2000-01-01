حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 100 ألف من مسلمي الروهينغا، الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين المزدحمة في بنغلاديش، يواجهون خطر الانهيارات الأرضية والفيضانات، خلال موسم الرياح الموسمية القادم.

وقالت المفوضية، في بيان اليوم الجمعة: إن الظروف الجوية السيئة- بما في ذلك الأعاصير- تضرب عادة بنغلاديش الواقعة في جنوب آسيا، خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، مما قد يعرض عشرات الآلاف من اللاجئين لخطر شديد.

وأضافت المفوضية أن أكثر من 85 ألف لاجئ من الروهينغا قد يفقدون ملاجئهم؛ بسبب الفيضانات، بينما يعيش 23 ألفًا آخرون على تلال شديدة الانحدار، قد يتعرضون فيها لخطر الانهيارات الأرضية، وذلك بعد تقييم التأثير المحتمل لموسم الرياح الموسمية القادم.

وأسفرت جرائم جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة بحق الروهنغيا في إقليم أراكان منذ سنوات، عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلاديش بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس الماضي، وفق الأمم المتحدة.

وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، فقد قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنغيا في الفترة الفاصلة بين 25 أغسطس و24 سبتمبر/ أيلول 2017.