تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، من صد هجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في نقيل الصلو جنوب شرق تعز؛ حيث قُتل في المعارك قيادي بارز بالمليشيات المتمردة.

وقال مصدر عسكري من اللواء 35 مدرع: إن الجيش الوطني تمكن من صد هجوم الميليشيات وقتل على إثر ذلك العديد من عناصر الميليشيات، ومن بين القتلى العميد محمد عبدالحق، القيادي العسكري لدى الحوثيين مع عدد من مرافقيه أثناء محاولهم التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في نقيل الصلو الرابط بين مديريتي الصلو ودمنة خدير.

وأضاف المصدر أن العميد محمد عبدالحق كان يشغل منصب قائد العمليات العسكرية في جبهة الصلو لدى الميليشيات.

مصدر عسكري آخر أكد أن العميد محمد علي عبد الحق قائد اللواء 201 مشاة التابع لمليشيات الحوثي قتل برفقة عدد من مرافقيه خلال مواجهات ضد قوات الجيش الوطني في اللواء 35 مدرع إثر محاولة تسلل للمليشيات من مديرية خدير باتجاه نقيل الصلو.

وكانت مليشيات الحوثي عينت العميد محمد علي عبدالحق قائدا للواء 201 مشاة خلفا للواء ناجي العرشي الذي قتل مطلع نوفمبر الماضي بنيران قوات اللواء 35 مدرع.

وكان العميد محمد عبدالحق يعمل - سابقا- قائدا لقطاع المنار العسكري الواقع في منطقة الحيمة الخارجية غرب العاصمة صنعاء.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر عسكري، بأن الجيش اليمني يخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان وجبهة الكريفات شرق مدينة تعز.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني شنت هجومات عنيفة على الميليشيات الحوثية المتمركزة في تبة المقرمي وتبة السلال، حيث تدور معارك عنيفة منذ فجر اليوم الجمعة يتم خلالها تبادل القصف المدفعي.

إلى ذلك، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، عدة غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات في جبهات عدة في تعز، حيث استهدفت دبابة وعربة عسكرية تابعة للميليشيات في خط الستين شمال مدينة تعز.

كما استهدف التحالف بنحو 7 غارات مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة لعناصر الميليشيات في المناطق الواقعة بين مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة وبلدة شمير في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

واستهدفت الغارات مواقع الميليشيات في تبة البلسم وبيت الميرابي، وقرب قرية امحاوي والسويهرة، وأسفرت عن تدمير مخزني أسلحة.