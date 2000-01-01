قال كريستوف هورستل، نائب رئيس حزب "الوسط الجديد" في ألمانيا، إن عملية "غصن الزيتون" العسكرية التركية، في منطقة عفرين بريف حلب شمالي سوريا، "تتمتع بشرعية غير قابلة للنقاش".

وأضاف هورستل، إن "واشنطن تعمل على إقامة جيش من الإرهابيين قوامه ثلاثين ألف مقاتل على الحدود التركية- السورية.. لا يجوز ذلك، فالناتو (حلف شمال الأطلنطي) لا يمتلك إرادة حرة في هذا الشأن، إنها ألاعيب أمريكية وأوروبية تقليدية".

وشدد على أن "تركيا تتعرض لتهديد إرهابي، فالنسبة الأكبر من الثلاثين ألف مقاتل سيكونون من الأكراد وفق خطة واشنطن، كما سيعمل هذا الجيش مع تنظيم بي كا كا، المصنف ضمن لائحة الإرهاب في تركيا".

وبشأن مستقبل سوريا، قال السياسي الألماني: "إننا نريد لأصدقائنا في تركيا وسوريا أن يكونوا بحالة جيدة، وبتعبير آخر، نأمل من تركيا أن تنسحب من سوريا، عقب إتمام مهمتها في القضاء على الإرهاب هناك".

وأوضح أن "واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا، وإحكام السيطرة عليها، وفي إطار هذا الهدف لا ترى ضيرا في التعاون مع ثلاثين ألف مقاتل مطيع لها على الحدود التركية".

وأردف أن "هذه المخططات هي بداية لمخططات أخرى، ضمن مشروع ما يُسمى بإسرائيل الكبرى".