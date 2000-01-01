أعلن وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج، مشاركة 709 ناشرين من 45 دولة في الدورة الـ14 للمعرض الدولي للكتاب المزمع تنظيمه الخميس المقبل، بمدينة الدار البيضاء، جنوب العاصمة الرباط.

وقال الأعرج، في مؤتمر صحفي عقده في الدار البيضاء، إن "الناشرين المشاركين في المعرض، الذي يستمر 10 أيام، يمثلون دولا عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكية فضلا عن المملكة المغربية".

من جهته,كشف حس الوزاني، مدير الكتاب في وزارة الثقافة المغربية، خلال المؤتمر، عن رفض المعرض لمشاركة 50 دار نشر، دون أن يوضح سبب الرفض أو طبيعة الكتب التي تعرضها هذه الدور.

وتنظم الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في الفترة ما بين 8 و 18 فبراير الجاري.