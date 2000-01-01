تصدى الجيش اليمني لهجوم لميليشيات الحوثي، التي حاولت من خلاله استعادة قلعة "لوزم" الاستراتيجية شرقي مدينة تعز.

وتعد السيطرة على قلعة "لوزم" مكسبا مهما للقوات الحكومية، حيث تطل على عدة مناطق إستراتيجية.

وشنت ميليشيات الحوثي قصفا مكثفا على قرية الشرف بمديرية الصلو بريف تعز، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والمتمردين في مناطق عدة جنوبي وغربي المدينة.

وقبل أيام، أعلن الجيش الوطني اليمني إطلاق عملية عسكرية بمشاركة كافة الألوية العسكرية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لفك الحصار المفروض على تعز، واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المتمردين.