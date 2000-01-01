تجددت المظاهرات بمدينة جرادة شرقي المغرب، إثر مصرع شخص ثالث، الخميس، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري، بعدما تسبب مصرع شابين شقيقين باندلاع احتجاجات بالمدينة قبل 40 يوما، بحسب مصادر متطابقة.

ونقلت عدة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، لناشطين في جرادة، فيديوهات بثت عبر تقنية المباشر، مشاركة مئات من الناشطين في مسيرة احتجاجية وسط مدينة جرادة، أمس الجمعة.

وأظهرت الفيديوهات محال تجارية عديدة مغلقة، استجابةً لنداء الإضراب العام الذي دعا له ناشطون بالمدينة بعد مصرع شاب يبلغ من العمر 30 عاما، بأحد مناجم الفحم العشوائية.

وقال عبد المولى الغزيلي، الناشط الحقوقي ، إن "الإضراب العام شهد مشاركة كبيرة من طرف تجار المدينة".

وأضاف الغزيلي، أن الأمن المغربي أوقف ناشطين اثنين في وقت سابق قبل أن يخلي سبيلهما.