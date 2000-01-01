وجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل حليف لـ "حزب الله" الشيعي, انتقادات لسياسته في الداخل، مؤكدا أن "الحزب يأخذ خيارات لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية في الموضوع الداخلي، وإن كل لبنان يدفع الثمن".

وأضاف في حوار لمجلة "ماغزين" الناطقة باللغة الفرنسية أن "في وثيقة التفاهم مع "حزب الله"، هناك بند أساسي يتعلق ببناء الدولة ولكن لسوء الحظ هذه النقطة لم تطبق بحجة الاعتبارات الاستراتيجية". وتابع "الفساد يأكل الدولة ولا نستطيع أن نعيش معه".

وقال باسيل الذي يترأس "التيار الوطني الحر": إن ""التيار الوطني الحر" و"حزب الله" على الموجة نفسها فيما يخص قضايا السياسة الخارجية"، مضيفا أن ""التيار الوطني الحر" يبقى ضمانة لـ "حزب الله" في حال تعرض لبنان لهجوم.. ", على حد قوله.

وكان باسيل قد أشعل الأوضاع في البلاد عندما وصف في تسجيل مسرب, رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل الشيعية نبيه بري بـ "بالطجي".