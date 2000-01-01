سقط عدد من الجرحى، اليوم السبت، في إطلاق نار استهدف جمعا من المهاجرين الأفارقة، في مدينة ماتشيراتا، وسط إيطاليا.

وبحسب وسائل الإعلام فإن إطلاق النار أوقع ستة جرحى بينهم أربعة إصاباتهم حرجة.

وقالت الشرطة الإيطالية: إنها اعتقلت رجلا يشتبه أنه أطلق النار من سيارة في ماتشيراتا وسط البلاد متسببا في إصابة أشخاص بجروح، موضحة أن المصابين أجانب من المهاجرين الأفارقة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الرجل الذي ألقي عليه القبض وبحوزته مسدس، كان يضع على كتفه علم إيطاليا وأدى تحية فاشية لدى خروجه من سيارته.

وقالت الشرطة في تغريدة إن "الجرحى المؤكدون هم من جنسيات أجنبية". وأضافت أن مرتكب الهجوم كان يستقل سيارة أثناء إطلاقه النار على الضحايا الأجانب.

غير أن وسائل إعلام محلية ما زالت تشكك في كون منفذ الهجوم شخصا واحدا، ملمحة إلى إمكانية أن يكون من نفذ الهجوم شخصين.

وناشد رئيس بلدية مدينة ماتشيراتا -الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة روما- السكان البقاء في منازلهم.

ووقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما مقطعة ومخبأة في حقيبتين. واعتقلت السلطات مهاجرا نيجيريا لاتهامه بمقتل الشابة.

واستغل ساسة يمينيون حادثة مقتل الشابة الإيطالية للترويج لخطابهم المناوئ للمهاجرين في إطار حملتهم للانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس.