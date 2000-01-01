تمكن الثوار بريف إدلب الشمالي الشرقي، اليوم السبت، من إسقاط طائرة حربية يعتقد أنها من نوع سيخوي 25 روسية، كانت تحلق في أجواء مدينة سراقب وتستهدف الأحياء السكنية في المنطقة.

وقال نشطاء بريف إدلب إن الطائرة سقطت في ريف إدلب الشرقي بعد استهدافها مباشرة بالمضادات الأرضية، فيما تمكن الطيار من الخروج بمظلته في أجواء المنطقة.

وأشار النشطاء إلى أنه لم يتم على الفور التحقق من مقتل الطيار أو المنطقة التي سقط فيها، ويتم البحث عنه من قبل الفصائل في المنطقة.

ونشر النشطاء، ومنهم عمر مدنيه، مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في الطائرة عقب سقوطها.

الفيديو مضمن في هذه التغريدة:

