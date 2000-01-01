اعترفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإسقاط طائرة حربية روسية في ريف إدلب من طراز "سو 25" ومقتل الطيار.

وقالت الوزارة في بيان: "تحطمت الطائرة الروسية "سو-25" عندما كانت تحلق فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأشار البيان إلى أن الطيار استطاع أن يقفز من الطائرة قبل تحطمها، مضيفا أن الطيار قد لاقى حتفه أثناء مواجهة مع المسلحين.

وأضاف البيان أنه "حسب المعلومات الأولية، تم إسقاط الطائرة بصاروخ محمول على الكتف مضاد للطائرات".

وأشارت الوزارة إلى أن مركز المصلحة الروسي بالتعاون مع السلطات التركية يعمل على إعادة جثمان الطيار.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تمكن الثوار في ريف إدلب من إسقاط طائرة حربية روسية من نوع سيخوي 25، خلال تحليقها في أجواء ريف إدلب الشمالي ومحاولتها الإغارة على مدينة سراقب من خلال استخدام صواريخ صغيرة الحجم باستهداف المناطق المدنية في ريف إدلب لاسيما سراقب.

وسقطت الطائرة بعد استهدافها بمضادات أرضية بريف إدلب الشرقي، فيما تمكن الطيار من الخروج منها بمظلته وسط أنباء عن مقتله قبل وصوله للأرض.

وقال المتحدث باسم "جيش النصر" إحدى فصائل الجيش السوري الحر، محمد راشد، لوكالة الأناضول: إن مضادات الطائرات التابعة لفصيله أسقطت طائرة حربية من طراز سوخوي (SU 25) أثناء استعدادها لقصف منطقة سراقب في ريف إدلب الشرقي.

وتعتبر هذه الطائرة، التي يصفها الطيارون العسكريون بالدبابة الطائرة، إحدى أبرز أسلحة الجو الروسية التي تستخدمها في قصف المناطق المحررة انطلاقاً من قاعدة حميميم بريف اللاذقية.