أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، أنه سيبدأ، مساء اليوم السبت، مناورات عسكرية "واسعة" في غلاف مستوطنات قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال "آفيخاي أدرعي"، عبر حسابه على موقع "تويتر": "يبدأ مساء اليوم تمرين واسع لفحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ".

والجبهة الجنوبية تشرف على الحدود مع قطاع غزة وسيناء المصرية.

​وأضاف أدرعي "تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2018 بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات في الخدمة النظامية والاحتياط".

​وأوضح أنه خلال التمرين "سيتم تفعيل المكالمات الهاتفية لتجنيد الاحتياط وسيتم ملاحظة حركة ناشطة للمركبات الأمنية في منطقة غلاف غزة، ويتوقع انتهاء التمرين الأربعاء المقبل".

وفجر اليوم السبت، قصفت مقاتلات حربية صهيونية موقعا عسكريا للمقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال في بيان أصدره: إنه نفذ الهجوم على غزة، ردا علي إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب الكيان الصهيوني، في وقت سابق .