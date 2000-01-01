تمكن الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، من تحرير مواقع متفرقة بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش حرر مواقع متفرقة خلف سلسلة جبال البقع الإستراتيجية، بالتزامن مع تحرير مواقع جديدة في منطقة العطفين التابعة لمديرية كتاف بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الانقلابيين.

وأضاف المصدر، أن “قوات الجيش في محور علب أفشلت هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعها بالقرب من منطقة مندبة، وأجبرتها على التراجع والفرار”.

وأشار المصدر إلى أن المعارك التي شهدتها الجبهات في محافظة صعدة تزامنت مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات الميلشيات”،

ولفت إلى أن “المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب تدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها”.