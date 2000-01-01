أعلنت القوات الحكومية اليمنية مساء أمس السبت، مقتل مسؤول العمليات العسكرية بجماعة الحوثي في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بقصف مدفعي شنته على موقع شرقي مركز المحافظة.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي للمركز الإعلامي للقوات الحكومية.

وقال البيان إن القيادي الحوثي "أبو عثمان"، قُتل مع اثنين من مرافقيه، "إثر استهدافه بقصف اللواء 22 ميكا، أثناء تواجده في تلة السلال شرقي المدينة".

ونقل المركز عن مصادره الخاصة, أن "أبو عثمان" كان يعد المسؤول الأول لعمليات الحوثيين في محافظة تعز، وأنه قُتل مع مرافقيه، مساء السبت أثناء تفقده لموقع للمسلحين في تلة السلال.

من جانب آخر، أعلن الجيش اليمني تدمير دبابة للحوثيين في تلة سوفتيل بالمدينة نفسها.