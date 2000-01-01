اعتدى مجهولون على مسجد قيد الإنشاء بمدينة "ذا هاج" الساحلية، شرقي هولندا، عبر كتابة شعارات مناهضة لتركيا.

وقام المجهولون، بطمس معالم العلم التركي المعلق على أحد جدران مسجد "أخي أوران"، من خلال تلوين الهلال والنجمة باللون الأحمر، فضلا عن كتابة شعارات مناهضة لتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان.

وندد "سيناسي كوتش"، مدير المسجد التابع للمؤسسة الإسلامية في هولندا، بالواقعة.

ورجّح كوتش أن يكون الاعتداء "مرتبطا" بعملية "غصن الزيتون" التي تنفذها القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر لاستهداف المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د" و"داعش" شمالي سوريا.

ومنذ انطلاق العملية في 20 يناير الماضي تعرضت العديد من المساجد في أوروبا لاعتداءات من قبل جماعات داعمة لتنظيم "ب ي د" الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا" التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية.