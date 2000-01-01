أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس السبت، استشهاد فلسطيني، إثر إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني في الرأس، خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، إن "الشاب سمير أبو عبيد (19 عاماً)، استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في (محافظة) جنين".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن الوزارة قولها، إن الشاب كان قد أصيب خلال مواجهات في بلدة برقين غربي جنين.

وأضافت: "الشاب نقل إلى مستشفى جنين الحكومي في حالة بالغة الخطورة جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، ليعلن استشهاده لاحقا".

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في منطقة "مثلث الشهداء" (تبعد عن بلدة برقين حوالي 5 كم).