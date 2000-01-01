ذكرت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، أن ميليشيات الحوثي بدأت بإخضاع المئات من نزلاء السجون لدورات مكثفة في فكرها الطائفي.

وقالت تلك المصادر إن الحوثيين باشروا باختيار نزلاء في السجن المركزي وعدد من نزلاء السجون على ذمة قضايا قتل، وآخرين محكوم عليهم بالإعدام والسجن لسنوات مختلفة، وإخضاعهم لدورات طائفية، تمهيدا لإرسالهم إلى جبهات القتال.

ونقل المتمردون خلال اليومين الماضيين المئات من نزلاء السجن المركزي إلى الكلية الحربية وأماكن مختلفة، لتلقينهم الأفكار الطائفية وإرسالهم إلى جبهات القتال.

وسبق أن أطلق المتمردون عددا من السجناء في مناطق مختلفة، و قاموا بإرسالهم للقتال في صفوفهم.

ويكشف لجوء الحوثيين لتجنيد أصحاب السوابق والمحكوم عليهم بالإعدام، عن الوضع الصعب الذي باتت تعيشه الميليشيات في ظل تشديد الخناق عليها.