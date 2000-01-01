أضرم عمال محتجون النار في مكتب رئيس بلدية “الفلاحية” التابعة لإقليم الأحواز ذي الغالبية العربية، والمحتل من قبل إيران، وذلك بسبب عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من ستة أشهر.

وقالت وسائل إعلام محلية، الأحد، إن “مجموعة من العمال الأحوازيين أقدموا على إحراق مكتب رئيس بلدية الفلاحية احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم أكثر من 6 أشهر”.

وقالت صحيفة “عصر إيران” الإلكترونية، إن “العمال الذين أقدموا على إحراق مكتب بلدية الفلاحية تمكنوا من الهروب ولا تزال السلطات الإيرانية تبحث عنهم لاعتقالهم”.

وفي سياق متصل، أفادت مواقع إخبارية بأن أحد العمال المتعاقدين مع بلدية منطقة الفلاحية أقدم على إطلاق النار على بلدية المنطقة في وقت سابق من اليوم بسبب عدم دفع راتبه الشهري، مضيفة أن “مطلق النار تمكن من الفرار”.