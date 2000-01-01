شهدت ولاية أراكان غربي ميانمار، الأحد، موجة نزوح جماعية جديدة، لعشرات الأسر من مسلمي الروهنغيا نحو بنغلادش.

وذكرت وكالة أنباء "أراكان" أن عشرات الأسر نزحت من الولاية إلى بنغلادش؛ بسبب أعمال العنف في ميانمار.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها الوكالة، فرار عشرات الأسر حاملة معها بعض الأمتعة الخفيفة.

وقدرت الوكالة عدد الذين خرجوا بنحو 500 شخص، بواقع 108 أسر، بينهم نساء وأطفال.

وبدأت موجة هجرة جماعية جديدة في ولاية أراكان، بعد ازدياد أعمال العنف ضدهم من قبل جيش ميانمار، في عدد من مدن وقرى الولاية.

وأسفرت جرائم الجيش والمليشيات البوذية المتطرفة، بحق الروهنغيا، في إقليم أراكان (غرب)، منذ سنوات، عن لجوء نحو 826 ألفا إلى بنغلاديش المجاورة.

ومن بين هؤلاء، 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس/آب الماضي، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت من تضرر عشرات الآلاف منهم، جراء الرياح بنغلادش.

وحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنغيا في الفترة ما بين 25 أغسطس و24 سبتمبر/أيلول 2017.