أقدمت مليشيات الحشد الشيعية على اعتقال 12 مدنياً أغلبهم من طلبة المرحلة الثانوية في إحدى مناطق شمالي الموصل، مركز محافظة نينوى العراقية (شمال).

وأكدت مصادر حكومية أن عناصر مسلحة من مليشيات الحشد اعتقلوا 12 مدنياً من منازلهم في قضاء تلكيف شمالي مدينة الموصل بذريعة التعاون مع تنظيم داعش؛ وذلك على الرغم من سلامة موقفهم بشهادة ما يسمى جهاز الأمن الوطني.

من جانب آخر، انتشل الدفاع المدني في مدينة الموصل، خلال الـ48 ساعة الماضية، 22 جثة من تحت الأنقاض، أغلبها تعود إلى مدنيين.

وقال الملازم فوزي عبد الله الشمري، بمديرية الدفاع المدني (تابعة لوزارة الداخلية) في نينوى، إن "إحدى فرق مديرتنا انتشلت 22 جثة من تحت الأنقاض في منطقة الميدان وسط الموصل القديمة، خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأضاف الشمري، للأناضول، أن "أغلب الضحايا من النساء والأطفال".

ورجح "وجود المزيد من الضحايا تحت أنقاض لم يتم الكشف عنها لحد الآن، خاصة وأن سكان محليين يبلغون عن روائح كريهة تنبعث من تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من المنطقة القديمة بالموصل".