لقي قائد كتيبة القوات الخاصة لميليشيات الحوثي الملقب بـ"أبو همام" مصرعه اليوم الأحد في غارة استهدفت موقعه قبالة مركز الخوبة في منطقة جازان السعودية.

وقالت مصادر إعلامية إن غرفة العمليات المشتركة للتحالف وعبر معلومات استخباراتية، رصدت موقع القيادي الحوثي خلف أحد الجبال اليمنية الواقعة قبالة مركز الخوبة، ومعه عشرات العناصر، حاولوا التسلل نحو نقطة قريبة من الحدود السعودية، للتمركز فيها وتنفيذ هجوم على نقاط رقابة عسكرية سعودية.

إلا أن طيران التحالف تمكن من استهداف القيادي في موقعه مع عناصره.