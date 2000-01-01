قال رئيس لجنة المهجّرين والمرحّلين في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، إن السلطات الأمنية في العاصمة بغداد، تعمل على إعادة النازحين قسرا إلى مناطقهم في شمالي وغربي البلاد.

وأوضح الدهلكي، أن "قيادة عمليات بغداد (تابعة للدفاع) أبلغت العائلات المتواجدة في مخيم النزوح الواقع في منطقة حي الجامعة غربي بغداد، بغلق المخيم منتصف فبراير الجاري".

وأضاف أن "القرار يطلب من العائلات النازحة والبالغة عددها 79 عائلة وجوب عودتهم إلى مناطقهم في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)".

وفي 10 يناير الماضي، أعلنت قيادة عمليات بغداد إغلاق ملف النزوح في بغداد، بعد إعادة آخر دفعة للنازحين الى مناطق سكناها غرب العاصمة.

لكن الدهلكي، يقول إن نازحين لا يزالون متواجدين في مخيمات بغداد.

وأشار إلى أن "قيادة عمليات بغداد نفت الأمر (العودة القسرية) أمام الإعلام، لكن الأهالي تسلموا التبليغ فعلا، وطالبنا رئيس الوزراء بالتدخل العاجل في هذا الأمر، ووعدنا بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية، ومنع العودة القسرية".