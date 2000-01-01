حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، من أن اضطهاد ميانمار لأقلية الروهينغيا المسلمة يمكن أن يشعل صراعًا إقليميًا.

وقال رعد في كلمة له بمؤتمر في مبنى وزارة الخارجية الإندونيسية، في جاكرتا، إن أعمال الأبادة والتطهير العرقي ربما تكون وقعت خلال حملة العنف ضد الروهينغيا والتي تسببت بنزوح نحو مليون شخص إلى بنغلاديش المجاورة.

وأضاف: "ميانمار تواجه أزمة خطيرة جدًا قد يكون لها تأثير شديد على أمن المنطقة".

وتابع المسؤول الأممي: "يقولون أحيانًا أن انتهاكات حقوق الإنسان اليوم ستكون شرارة لصراعات غد".

وتابع: "إذا كانت أزمة الروهينغيا ستثير صراعًا واسعًا قائمًا على أساس الهويات الدينية، فإن النزاعات الناجمة عنها ستكون مصدر قلق كبير".

وشدّد رعد أيضًا على أن "موجات العنف التي بدأت في أغسطس الماضي والتي فجّرت أزمة اللاجئين كانت حصادًا لخمسة عقود من التمييز والاضطهاد ضد الروهينغيا في إقليم راخين (أراكان) غربي ميانمار".