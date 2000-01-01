كشف ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، في قطاع غزة، عن أن التمويل المالي المتوفر للوكالة، يكفي لتقديم خدماتها حتّى شهر يوليو المقبل فقط.

كما حذّر شمالي، من أن قطاع غزة "في طريقه للانفجار إن استمرت الأزمة المعيشية الحالية".

وعبّر المسؤول الأممي عن رفضه لما قال إنه سياسة "خلط الأوراق السياسية مع الانسانية"، التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل".

كما رفض فكرة حلّ الوكالة، وقال إن وجودها، هو عامل استقرار في المنطقة سيّما قطاع غزة، مشيراً إلى أن تقليص خدماتها سيؤدي إلى مُسارعة أي انفجار محتمل في القطاع.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 23 يناير الماضي، عن تجميد مبلغ 65 مليون دولار من مساعداتها لـ"أونروا".

وسبق أن طالبت سلطات الاحتلال أكثر من مرة بحل الوكالة، وضم مهامها إلى مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.