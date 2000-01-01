شهدت نيامي، عاصمة النيجر، اليوم الاثنين، مظاهرة ضد الجنود الأمريكيين والفرنسيين الموجودين في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مئات الأشخاص لبوا دعوة جبهة المعارضة المستقلة FOI، وتظاهروا في شوارع العاصمة مطالبين بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد.

وركز المتظاهرون على أن جنود النيجر يُقتلون في هجمات المجموعات المسلحة في حين لا تقوم القوات الأجنبية بعمل شيء حيال تلك الهجمات.

ووفقا لاتفاقية وقعت عام 2013، تستخدم القوات الأمريكية والفرنسية قاعدة "101" التابعة للقوات الجوية النيجرية في نيامي، كمركز لأنشطة الطائرات بدون طيار.

