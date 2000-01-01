أفاد بيان للجيش اللبناني بأن قواته داهمت أحد المخابئ في مدينة طرابلس بشمال البلاد في ساعة متأخرة ليل الأحد مما نجم عنه اشتباكات مسلحة قتل فيها جندي و"مسلح", بحسب البيان.

وأضاف البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للجيش "أن مداهمة منزل في منطقة التبانة بمدينة طرابلس كانت بهدف إلقاء القبض على شخص يدعى هاجر العبد الله لكن قوات الجيش قوبلت بمقاومة وتعرضت لإطلاق نار وقنابل يدوية".

وتابع البيان أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل العبد الله وجندي وإصابة عدد من الجنود واعتقال بلال العبد الله شقيق العبد الله. وأضاف أن الجيش صادر أموالا وأسلحة وذخيرة وعتادا عسكريا في المنزل".

ومدينة طرابلس تسكنها غالبية سنية تشكو من التهميش والإهمال من قبل الحكومة.

ويحتج علماء وسياسيون في المدينة على طريقة التعامل الأمني الغليظة تجاه أبناء السنة خلافا لما يجري مع الشيعة و"المسيحيين".