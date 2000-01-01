أعلنت هولندا اليوم الاثنين رسمياً سحب سفيرها لدى تركيا، غير المرغوب بعودته إلى أنقرة، على خلفية الأزمة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيانها المقتضب : إنها "أوقفت المحادثات مع تركيا بشأن حل الخلافات بين البلدين وإعادة تطبيع العلاقات".

لكن الخارجية الهولندية أكدت أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تستمر على مستوى "القائم بالأعمال بشكل متبادل".

من جهتها قالت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة "الأناضول" الرسمية : إن أنقرة أبلغت هولندا عدداً من الشروط لتطبيع العلاقات عقب الأزمة، إلا أن الجانب الهولندي لم يتخذ الخطوات المطلوبة من أجل رأب الصدع في العلاقات.

وبدأت الأزمة مع عرقلة السلطات الهولندية، لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صايان قايا، بأبناء الجالية التركية، في مارس/آذار 2017، في إطار الأنشطة التعريفية المتعلقة بالاستفتاء على تعديلات دستورية في تركيا.

وأدانت أنقرة بشدة سلوك أمستردام بحق مسؤوليها وطلبت من السفير الهولندي كورنيليس فان ري، الذي كان يقضي إجازة خارجية، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر.

ومع عدم التمكن من حل المشكلة المتواصلة بين البلدين، اتخذت الحكومة الهولندية، اليوم، قرارها الرسمي بسحب السفير الذي سبق وأن طلبت تركيا عدم عودته إلى أنقرة.