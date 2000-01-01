ذكر مسؤولون أمس الأحد أن مزارعا بنغاليا فقد ساقيه عندما داس على لغم أرضي زرع من قبل قوات الأمن الميانمارية في منطقة عازلة بين البلدين.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة نيخونجتشاري الحدودية جنوبي بنغلادش عندما عبر بديع الرحمن المكان .

ويتهم مسؤولو الحدود في بنغلادش قوات الأمن الميانمارية بزرع الألغام على طول المناطق الحدودية.

وقال قائد قوات حرس الحدود انورول عزيم : إن “الجيش الميانماري زرع هذه الألغام منذ وقت طويل، وعبر بديع الرحمن إلى هذه المنطقة عن طريق الخطأ مما تسبب في فقد ساقيه”.