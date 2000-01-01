أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مؤتمر صحفي بالرياض اليوم الاثنين أن إيران زودت ميليشيات الحوثي بالأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي : إن ميليشيا الحوثي تستهدف ميناء الحديدة بالقوارب المفخخة ما يعد تهديدا خطيرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

ولفت إلى أن الميليشيات أطلقت 95 صاروخا باليستيا حتى اليوم وتصدى التحالف لجميع هذه الصواريخ ودمرها. وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي هددت العديد من القبائل اليمنية.

وأعلن المتحدث باسم التحالف استهداف قارب مفخخ كان يمثل تهديدا للملاحة الدولية.

وكشف عن أن إيران زودت الحوثيين بأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.