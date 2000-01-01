قال المتحدث باسم الحكومة التركية "بكر بوزداغ" : إن "كل أنواع الأسلحة والذخائر التي سيتم نقلها إلى منطقة عفرين من أي مكان في سوريا هي هدف لتركيا وسنستهدفها وندمرها أينما رأيناها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة أنقرة عقب اجتماع للحكومة.

وأشار بوزداغ إلى أن "القوات الجوية التركية ستستخدم المجال الجوي لمنطقة عفرين (شمالي سوريا) بشكل فعّال".

وشدّد على أن تركيا "لا تعاني من أي مشاكل بخصوص استخدام المجال الجوي لعفرين حاليًا".

وتواصل القوات المسلحة التركية والجيش الحر منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كاكا" و"داعش" الإرهابيين شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.