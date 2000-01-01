قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيانٍ لها اليوم الاثنين : إنها تعتزم افتتاح معبري "كيليه" و"سيروانبن" الحدوديين مع إيران في محافظة السليمانية، بإقليم كردستان شمالي البلاد.

والمعبران الحدوديان أغلقتهما إيران بناء على طلب من حكومة العبادي في أعقاب إجراء الإقليم استفتاء الانفصال بسبتمبر 2017.

وأضافت الهيئة : إنها "عقدت اجتماعاً مع مسؤولي الإقليم وتم بحث إعادة فتح المعبرين".

وتابع البيان أن الهيئة "سترفع مقترحاتها بشأن إعادة فتح المعبرين إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي لاتخاذ قرار بشأنهما".

وترتبط إيران بثلاثة معابر رسمية أخرى مع إقليم كردستان العراق وهي "برويزخان" و"باشماخ" و"حاج عمران"، حيث أعادت طهران فتح تلك المعابر بعد أسابيع من إغلاقها بطلب من بغداد في أعقاب الاستفتاء.

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل عقب إجراء الإقليم استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي.

وفرضت بغداد إجراءات عقابية على أربيل؛ بينها حظر الرحلات الجوية الدولية وإغلاق المنافذ الحدودية بين الإقليم وإيران، وكذلك نشر القوات الاتحادية في غالبية المناطق المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات الإقليم "البيشمركة".