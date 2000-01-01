هاجم القيادي "الإصلاحي" الإيراني أبوالفضل قدياني المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي واصفا إياه بـ "المستبد"، معتبرا أن جذور ومنبع الفساد والكوارث التي حلت بإيران طيلة العقود الأربعة الماضية هي ولاية الفقيه المطلقة التي "استعبدت الشعب وتحكمت بمصيره".

وقال أبو الفضل قدياني، القيادي في منظمة "مجاهدي الثورة الإسلامية"، في مقال نشره مساء الأحد موقع "كلمة" المقرب من ميرحسين موسوي أحد زعماء الحركة الخضراء القابع تحت الإقامة الجبرية منذ سبع سنوات : إنه "في عهد خامنئي، أصبحت أجهزة الاستبداد تتطاول على حقوق الشعب، والمؤسسات الفاسدة قد تسمنت، والأجهزة القمعية أصبحت منتشرة في كل مكان، وأبواق الدعاية زادت من ترويج الخرافات والأكاذيب".

وحمّل قدياني "مسؤولية الفساد وكل مصائب وكوارث البلد طيلة ثلاثين عاما مضت من حكمه"، ورأى أن "نظرية ولاية الفقيه" لا تحظى بقبول معظم رجال الدين في الحوزة" كما ثبت عمليا فشلها بعد تسليم مصير البلد لمدة أربعين عاما لولي فقيه فشل رغم هيمنته على كل الصلاحيات والسلطات والقوة المطلقة ولجأ إلى تكديس الثروة وتكميم أفواه المنتقدين والمعارضين بدل الإصلاح".

واعتبر قدياني ولاية الفقيه "سماً قاتلاً لإيران وتدين شعبها"، مضيفا أن "وقت النقد الصريح لهذه النظرية وبصوت عال وبكل وضوح وأمانة وليس بالسر أو بلغة الإشارة قد حان".

وفي جزء آخر من رسالته، وصف أيضا "الإصلاحيين من المستبد" بأنهم "يطيلون عمر المستبد" و"لا يؤدى إلى إصلاح سلوك المستبد" معتبرا أن "الطريق إلى الإصلاح والخلاص في هذا البلد هو الإصلاح التدريجي، أي إزاحة المستبد بخطوات متتالية ".

وأشاد أبوالفضل قدياني برسالة مهدي كروبي، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني وأحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة والخاضع للإقامة الجبرية منذ 7 سنوات، التي وجهها إلى المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، والتي قال فيها : إن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة جاءت بسبب الظلم والفساد وعدم تحمل خامنئي المسؤولية كمرشد للبلاد طيلة العقود الثلاثة الماضية.

ودعا قدياني الإصلاحيين الاقتداء بكروبي وعدم المساومة على حقوق الشعب، قائلا : إن كروبي لم يغفل بأن "ولاية الفقيه مصدر الكوارث والفساد".