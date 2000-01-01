تستعد الحكومة السنغالية لافتتاح 21 مدرسة لتعليم القرآن الكريم في منطقة "كافرين" وسط البلاد.

وبحسب أخبار تناقلتها صحف محلية فإن الرئيس السنغالي، ماكي سال، قد صادق على الميزانية اللازمة لإنشاء المدارس المذكورة في "كافرين" التي تلقب بمدينة العلم بالبلاد.

وفي تصريحات صحفية قال مابا با، رئيس أكاديمية منطقة "كافرين"، إن أعمال إنشاء المدارس بدأت في إطار مشروع تأهيل وتطوير التعليم الأساسي في البلاد.

ولفت أن هذه المدارس سيتم إنشاؤها بهدف دعم 18 مدارس قرآنية موجودة، والتي يصطلح على تسميتها بلغة الوولو المحلية "الدارا"، وبهدف تطوير التعليم الديني.

وأوضح با، أن من يتلقون تعليمهم داخل هذه المدارس يدرسون الدين من جهة والمقررات الدراسية الأخرى من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن بعضهم يحصل على أفضل العلامات الدراسية بالمنطقة كلها في مواد ليست دينية مثل الرياضيات.