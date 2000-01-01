أعلنت الحكومة البولندية، مساء أمس، رفضها استقبال وزير التعليم الصهيوني، نفتالي بينيت (يميني متطرف)، على خلفية مشروع قانون بولندي بشأن "الهولوكوست" (المحرقة النازية).

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن المتحدثة باسم الحكومة البولندية، جوانا كوبسيوسكا، أن تصريحات بينيت تقول إن "هذه الزيارة لن تتم".

وبينيت هو أيضا رئيس حزب "البيت اليهودي"، ومعروف بتصريحاته المتطرفة والمعادية للفلسطينيين.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، في وقت سابق أن بينيت سيزور بولندا، الأربعاء، وسط انتقادات صهيونية لمشروع قانون بولندي يجرم من يلقي باللوم على بولندا أو شعبها في جرائم الحرب النازية.