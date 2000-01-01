أعلن الجيش اللبناني، تمسك بلاده بحقها في استغلال "بلوك الغاز الطبيعي رقم 9" في البحر المتوسط, مؤكدا أنه يقع بكامله ضمن المياه الإقليمية اللبنانية.

جاء ذلك في بيان أصدره الجيش بعد الاجتماع الثلاثي الأول لعام 2018، الذي عقد بموقع للأمم المتحدة على معبر "رأس الناقورة" برئاسة قائد القوات الأممية المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اللواء مايكل بيري، وحضور كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية، والجيش الصهيوني، كل طرف على حدة.

وتُعقد الاجتماعات الثلاثية دوريًا تحت رعاية "يونيفيل" منذ نهاية حرب عام 2006، وقد أصبحت آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة بين الأطراف.

كما أشار الجيش اللبناني إلى أنه بحث، خلال الاجتماع الثلاثي، مسألة الجدار الذي تنوي "إسرائيل" إقامته على حدود لبنان.

وشدد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض لإنشاء الجدار؛ "كونه يمس السيادة اللبنانية خصوصًا أن هناك أراض على الخط الأزرق (الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى عام 2000) يتحفظّ عليها لبنان".

وكان المتحدث بلسان الجيش الصهيوني أفيخاي ادرعي، قد قال في وقت سابق، أن بلاده بدأت بإقامة جدار جديد على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه سيتم استكماله خلال الفترة المقبلة.