اعترف ألماني ينتمي لليمين المتطرف، بتنفيذه هجوم بقنابل يدوية على مسجد ومركز مؤتمرات تابع له في مدينة دريسدن، جنوب شرقي ألمانيا.

جاء ذلك في أقوال أدلى به المتهم "نينو. ك" (31 عامًا) في ثاني جلسات محاكمته أمام المحكمة الجنائية (محكمة أول درجة) في دريسدن.

وأقر المتهم بأنه وضع قنابل يدوية داخل إناء به مواد حارقة، أمام مسجد "فاتح غامي"، في سبتمبر 2016، قبل أن يشعل فتيل القنابل محدثًا انفجارًا.

وأضاف المتهم: "كنت أريد إحداث فرقعة مدوية، وكرة من اللهب، دون أن أعرض حياة أى شخص للخطر", على حد قوله.

وتابع: "لم أرَ إضاءة في المسجد قبل أن أشعل الفتيل، فاعتقدت أنه لا يوجد أحد بالداخل".

وأعرب عن شعوره بـ"الصدمة" عندما علم أن أسرة إمام المسجد كانت بالداخل، مضيفا: "أريد أن أقول بوضوح أني نادم على ما فعلت", على حد وصفه.

ووفقا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الخاصة، فإن المتهم أعطى ظهره للكاميرات خلال جلسة المحاكمة.

