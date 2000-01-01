أعلن الجيش اليمني، سيطرته على مواقع استراتيجية، بمديرية القبيطة، شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد، عقب معارك عنيفة مع المتمردين الحوثيين.

وقال موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم الجيش اليمني، إن قوات الجيش الوطني، بالاشتراك مع المقاومة الشعبية، استعادت السيطرة على مواقع تبة السنترال بمنطقة الشريجة ومنطقة خُديجة بالقبيطة شمالي محافظة لحج.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، النقيب محمد النقيب، القول إن "اللواء الثاني بالجيش والمقاومة الشعبية، استعادوا السيطرة على تلك المرتفعات، التي تربط بين سوق الربوع والشريجة والخطوط المؤدية إلى جبل النبي شعيب بالقبيطة".

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 5 حوثيين وأسر آخر، إضافة إلى اغتنام بعض الأسلحة.

من جانبه، قال قائد جبهة كرش عقيد عبد الحكيم موسى الشعيبي، لموقع الجيش اليمني، إن "استعادة السيطرة على المواقع الاستراتيجية من شأنه تغيير سير العمليات العسكرية ضد الميليشيا الحوثية التي تتلقى ضربات موجعة يومًا بعد يوم".