قال حاكم جاكرتا، أنيس باسويدان، الثلاثاء، إن السلطات أجلت آلاف السكان في العاصمة الإندونيسية بسبب الفيضانات.

وقالت الشرطة إن الأمطار الغزيرة تسببت أيضاً في انهيارات أرضية في مدن صغيرة تحيط بجاكرتا، وإن 8 أشخاص فقدوا بعد حدوث انهيارين أرضيين قرب مدينة بوغور.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، الثلاثاء، أشخاصاً يخوضون في المياه العكرة في بعض أحياء العاصمة جاكرتا.

وقال حاكم جاكرتا إن الفيضانات تسببت في نزوح نحو 6500 شخص في مناطق من جنوب وشرق جاكرتا.

وكانت لقطات تلفزيونية أظهرت في وقت سابق أنهاراً سريعة الجريان من المياه المحملة بالطين تنطلق وسط الشوارع وتسقط أشجاراً وبعض الفيلات في المنطقة الجبلية المحيطة بجاكرتا.