أوقف المتمردون الحوثيون في اليمن, العملية التعليمية في مدارس صنعاء لتنظيم حملات طائفية للطلبة لمدة شهر كامل.

وامتدت حملات التعبئة الطائفية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بشكل ممنهج لتطال طلبة المدارس حيث تم إيقاف الدراسة في مدارس العاصمة صنعاء، والبدء بتنفيذ أنشطة لنشر الطائفية تستهدف نشر توجهات وفكر ميليشيات الحوثي في أوساط الطلبة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين الانقلابية، بإيقاف العملية التعليمية في مدارس العاصمة صنعاء لمدة شهر كامل، واستبدال الحصص الدراسية بفعاليات دعائية لصالح الميليشيات.

وأصدر مكتب التربية في صنعاء تعميما إلى مديري المدارس يلزمهم بإيقاف العملية التعليمية وإقامة فعاليات وأنشطة ثقافية وإعلامية ورياضية دعائية لنشر الفكر الطائفي للجماعة في أوساط طلبة المدارس، وطالبتهم بتوثيق الفعاليات التي تقام، ورفعها بتقرير شامل مشفوعاً بالصور والفيديوهات.