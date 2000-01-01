بثت جماعة الخوذ البيضاء السورية المعنية بالدِّفَاع الْمَدَنِيّ، فيديو يظهر عملية إنقاذ طفل من تحت أنقاض مبنى تعرض للتدمير من جَرَّاء ضربة جوية فِي مَدِينَة إدلب شمال غربي سوريا التي تسيطر عليها المعارضة.

وكثفت طائرات روسية غاراتها على بلدات ومدن يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فِي إدلب، ليلة الأحد، بعد يوم واحد من إِسْقَاط قوات المعارضة طائرة حربية روسية وقتل قائدها.

وقَالَتِ مصادر بالدِّفَاع الْمَدَنِيّ: ‘‘إن الغارات الجوية اسْتَهْدَفت بلدتي كفر نبل ومعصران، بِالإِضَافَةِ إِلَى مدن سراقب، ومعرة النعمان، وإدلب، وَتَمَّ الإبلاغ عن سقوط العديد من القَتْلَى وعشرات من الجَرْحَى مع رفع رجال الإنقاذ الأنقاض‘‘.