تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، من استعادة السيطرة على جبل استراتيجي في محافظة البيضاء.

وقال مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع في المحافظة: إن “قوات الجيش والمقاومة سيطرت على جبل الكتاف الاستراتيجي في المديرية، بعد حصار مطبق على الحوثيين الذين كانوا متواجدين فيه”.

وأضاف أن “قوات الجيش والمقاومة قتلت اثنين من قناصة المسلحين الحوثيين، الذين كانوا في الجبل”.

ولم يحدد المسؤول المحلي فترة سيطرة الحوثيين على الجبل، لكنه أوضح أن أهميته تكمن في أنه “يطل على عزلة أعشار (مجموعة قرى) في مديرية ناطع، وكان يتمركز فيه العديد من القناصة الحوثيين”.

وشدد الصلاحي على أن “الأغلبية العظمى من المواقع والمناطق في المديرية باتت تحت سيطرة القوات الحكومية، التي تحاول استكمال تحريرها ثم الانتقال إلى مديرية الملاجم المجاورة”.