أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها شكلت لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الكيان الصهيوني (الشيكل) إلى أي عملة أخرى، ودراسة إمكانية إصدار عملة فلسطينية، وذلك في إطار الخطط والمشاريع الخاصة بفك الارتباط مع الكيان الصهيوني.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لقرارات صدرت عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضي، تضمنت تكليف الحكومة بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.

وقالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في بيان عقب اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء: "قرر المجلس تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بتلك الخطوات".

ويستخدم الفلسطينيون الشيكل عملة رئيسية في معاملاتهم الاقتصادية المحلية، إضافة إلى الدولار الأميركي والدينار الأردني.

وليست هذه المرة الاولى التي يبحث فيها الفلسطينيون إمكانية الاستغناء عن الشيكل. وطرح الموضوع عام 1998.

وتندرج قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في خضم الغضب الفلسطيني على قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني واستمرار سياسة الاستيطان "الإسرائيلية".