أكد مصدر أمني عراقي أن أعداد الجثث التي لم تنتشل من أحياء الموصل القديمة ماتزال مفزعة للغاية، موضحًا أن «الأرقام الحقيقية لهؤلاء الضحايا غير معلنة، ويتم تحديثها بشكل يومي ومستمر، نظراً لاستمرار إخراج الجثث من تحت الأنقاض».

وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة القدس العربي أن «هناك مناطق في المدينة القديمة لم يتم دخولها حتى الآن خوفاً من أن تكون مزروعة بالألغام».

وأشار إلى أن «الجثث بدأت تتفسخ وتتحلل، وهناك تخوف من انتشار الأوبئة والأمراض التي باتت أعراضها واضحة في بعض مناطق المدينة، خصوصاً الجانب الأيمن».

ولفت إلى أن «القوات الأمنية والدفاع المدني يفتقرون للأدوات والآليات المناسبة لاستخراج الجثث، حيث انهارت أغلب المباني بشكل كامل فوق ساكنيها، وأصبح من الصعب جداً رفع أنقاض آلاف المنازل المهدمة واستخراج الضحايا».

وأشار إلى أن «ما تبقى من الجثث هو عدد كبير جداً إذا ما قورن مع عدد الذين يقدمون بلاغات عن وجود جثث أقاربهم الذين لايزالون تحت الأنقاض ولم يتم استخراجهم بعد».

وكانت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، قد أعلنت أول أمس عن تمكنها من انتشال 22 جثة جديدة من تحت أنقاض المنازل وسط الموصل القديمة، مشيرةً إلى أن أغلب الجثث تعود لمدنيين بينهم نساء وأطفال قضوا جراء القصف والعمليات العسكرية داخل منطقتي الميدان وعمو البقال وسط الموصل القديمة.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة مؤثرة لفتاة تحت الأنقاض بجانبها يد شخص آخر يعتقد أنها أمها، وقد قضيتا جراء الحرب في مدينة الموصل القديمة، ولغاية الآن لم ترفع جثتيهما.

ويعتبر الناشطون أن «هناك تقصيرا واضحا من الجانب الحكومي في عملية انتشال جثث الضحايا، وفي أغلب الأحيان يتم إخراج الجثث من قبل الفرق التطوعية، التي لا تمتلك الخبرة الكافية في طريقة التعامل مع مثل هذه الأمور، وقد تحتاج الجثث إلى معاملة خاصة في انتشالها خصوصا وأنها أصبحت متفسخة بعد مرور أشهر على قضائها تحت الأنقاض».