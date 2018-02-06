سجل العجز التجاري الأمريكي في 2017 أكبر زيادة منذ العام 2008 محققا ارتفاعا قياسيا في واردات السلع والخدمات في السنة الأولى من ولاية دونالد ترامب.

وكشف تقرير نشرته وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن العجز التجاري السنوي ارتفع في 2017 بنسبة 12,1% إلى 566 مليار دولار؛ وهو أعلى مستوى منذ 2008.

وأرجع التقرير الزيادة في العجز التجاري الأمريكي خلال 2017 إلى زيادة قدرها 57.5 مليار دولار في ميزان السلع لتصل إلى 810 مليار دولار وهبوط 3.7 مليار دولار في ميزان الخدمات ليسجل 244 مليار دولار.

وأوضح البيان أن الصادرات ارتفعت بمقدار 121.2 مليار دولار في العام الماضي مقارنة مع عام 2016 لتصل إلى 2329.3 مليار دولار.

كما زادت الواردات إلى 2895.3 مليار دولار في عام 2017 بزيادة قدرها 182.5 مليار دولار عن عام 2016.

وفي المبادلات مع الصين، بلغ العجز في السلع لوحدها في 2017 مستوى قياسياً من 375,2 مليار دولار.

وسجلت الولايات المتحدة مستوى قياسياً في وارداتها من السلع من 47 بلداً لا سيما من الصين (505,6 مليارات دولار) والمكسيك (314 مليار دولار) وإيطاليا (50 مليار دولار).

وبلغ العجز التجاري الأمريكي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 2.9% في العام الماضي مقارنة مع عجز قدره 2.7% في عام 2016.

وارتفع الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.2% لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.2345 دولار.