أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن النقص الحاد في الأمطار ومياه الأنهار تسبب في خسارة البلاد 30 % من محصولي القمح والشعير.

وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي، في بيان للوزارة: إن "العراق يشهد قلة في منسوب المياه الواردة من دول الجوار (الأنهار).. وكذلك، انحباس غير مسبوق في هطول الأمطار، الذي لم يشهده البلد منذ عدة عقود، ما سبب أضرارا جسيمة طالت في مقدمتها القطاع الزراعي".

وأوضح القيسي أن "العراق فقد من إنتاج المحاصيل الرئيسة المتمثلة بمحصولي الحنطة (القمح) والشعير ما مقداره 20 - 30 بالمائة".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية، قد أعلنت الأحد الماضي، أن الأمطار التي هطلت على وسط وجنوبي البلاد، هي الأقل منذ أكثر من 70 عاما.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول المنطقة استيرادا للحبوب وخاصة القمح والأرز، إذ توزعها الدولة على السكان ضمن برنامج حصص التموين المعتمد منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، إبان فرض الحصار على البلاد.