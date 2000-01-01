أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو عدم وجود أي صفقة مع أي دولة بشأن عملية عفرين، لافتًا إلى أن تركيا تلبي كافة احتياجات المدنيين في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "تي غي ري تي" التركية، تطرق خلالها لعملية "غصن الزيتون".

ونفى جاويش أوغلو وجود أي صفقة أو اتصال مع الجانب الأمريكي بشأن عفرين. مضيفًا "أساسًا لا يوجد أي تواجد أمريكي بمنطقة عفرين، قد يكون لها تواجد استخباراتي فيها، ولا صفقة مع أي دولة بشأن العملية".

وتابع "ما نريده من الولايات المتحدة معلوم، نريد أن يقطعوا دعمهم عن هذا التنظيم الإرهابي وألا يقدموا له السلاح ويحمونه، هذا ما ننتظره بشكل واضح وصريح".

ولفت إلى أن بلاده تكافح التهديدات الخطيرة الموجهة لها من الجانب الآخر لحدودها. مشيرًا إلى أن "العملية تسير كما هو مخطط لها، ونحرص بشكل خاص على عدم وقوع أي خطأ حيال المدنيين".