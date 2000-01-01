دعا زعيم "مؤسسة المعارضة الموريتانية"، الحسن ولد محمد، الأطراف السياسية في بلاده إلى حوار سياسي وتشكيل حكومة توافقية، لوضح حد للأزمة السياسية في البلاد.

وتشكلت هذه المؤسسة عام 2007، وهي تضم أحزاب المعارضة البرلمانية، ويقودها الحزب المعارض صاحب أكبر تمثيل برلماني، وهو حاليًا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي).

كما دعا "ولد محمد"، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، إلى تشكيل حكومة توافقية تشرف على "مواجهة الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين، والإشراف على تنظيم استحقاقات انتخابية نزيهة".

وشدد على ضرورة أن تتجه قوى المعارضة نحو مزيد "من الوحدة واللحمة، بما يضمن خلق تناوب فعلي في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة".

وتشهد موريتانيا العام الجاري انتخابات نيابية ومحلية، فيما تنظم انتخابات رئاسية منتصف العام المقبل.